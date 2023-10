Söder schwört CSU auf den Wahlkampfendspurt ein

Der CSU-Vorsitzende spricht am Donnerstagabend in der Augsburger Kälberhalle vor schwäbischen Parteimitgliedern.

Ministerpräsident Markus Söder hat am Donnerstagabend die schwäbische CSU in Augsburg auf den Wahlkampfendspurt eingeschworen. Söder sprach in der Kälberhalle vor Parteimitgliedern aus Schwaben. Es gab die von Söder erwartbare Schelte der Ampelregierung und speziell der Grünen. Allerdings war die Rede in der Tonlage etwas weniger brachial als in den vergangenen Monaten - etwa beim Augsburger CSU-Parteitag im Juli - und stärker auf Ideen für Bayern als auf Berliner Politik und Gendersternchen fokussiert. "Bayern soll Bayern bleiben und ein bisschen besser werden, auch wenn der Rest der Welt verrückt spielt", so Söder.

Ministerpräsident Söder warnt bei Besuch in Augsburg vor der AfD

Die CSU sei der Garant dafür, dass Bayern wirtschaftlich stark bleibe, betonte der CSU-Chef. Die Berliner Ampelregierung habe beim Krisenmanagement seit dem Beginn des Ukrainekriegs versagt, unter anderem in der Energiepolitik. „Der Mitte der Gesellschaft geht langsam das Geld aus", so Söder. Die Leute hätten Furcht, dass es für sie ein oder zwei Etagen nach unten geben könnte. "Erneuerbare Energien sind die mittelfristige Perspektive, aber sie helfen im Moment nicht, Energiepreise zu reduzieren." Auch beim Thema Migration sei ein entschiedeneres Handeln nötig - die CSU habe das frühzeitig angesprochen und sei kritisiert worden, inzwischen gebe es aber zumindest Bewegung in die richtige Richtung.

Söder warnte vor der AfD als gefährlicher Partei, die keine Alternativen biete. Und die Freien Wähler seien eine "gute Ergänzung" in der bayerischen Regierung, aber die CSU der Motor. Söder betonte, dass Schwaben in Bayern eine gewichtige Rolle einnehme. Den Titel "Metropolregion" habe die Staatsregierung mit Inhalten gefüllt, etwa mit der Umwandlung des Klinikums in eine Uni-Klinik und Fördermitteln für Forschung und Technologie. (skro)