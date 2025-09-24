Kommunen bundesweit sollen von Augsburger Expertise bei digitaler Verwaltung profitieren

In Augsburg und fünf weiteren bayerischen Kommunen soll künftig eine Blaupause für ein flächendeckendes Angebot an digitalen Verwaltungsleistungen entwickelt werden. Von der Kooperation zwischen dem Bundesministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung (BMDS) und dem bayerischen Staatsministerium für Digitales (StMD) sollen Städte deutschlandweit profitieren, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Hintergrund sei, dass in den vergangenen Jahren zwar zahlreiche Verwaltungsleistungen digitalisiert worden seien, diese aber noch nicht bundesweit für alle Bürger sowie Unternehmen verfügbar seien. Daher erarbeiten die Ministerien nun einen neuen Ansatz, der die Verwaltungspraxis vor Ort stärker berücksichtigen soll.

Der bayerische Digitalminister Fabian Mehring (Freie Wähler) begrüßt die Kooperation. Man wolle die digitale Aufholjagd der Republik im engen Schulterschluss zwischen Bayern und Berlin gestalten, sagt Mehring. Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) erklärt, Augsburg wolle seine Erfahrungen auf Bundesebene einbringen und gemeinsam die digitale Transformation weiter vorantreiben. Für Augsburg ist es im Bereich Digitalisierung die zweite Erfolgsmeldung innerhalb kurzer Zeit. Anfang Juli landete die Stadt bei einem bundesweiten Ranking zu digitalen Dienstleistungen auf dem ersten Platz. Demnach sind knapp 1800 Verwaltungsleistungen in Augsburg online möglich, so viele wie in keiner anderen Stadt. (klijo)