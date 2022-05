Augsburg

vor 1 Min.

Soll die Maxstraße "weitgehend autofrei" oder "autoarm" werden?

In der Maximilianstraße soll es in diesem Jahr einen abgespeckten Versuch für eine Umgestaltung geben. 2023 steht dann ein einjähriger Versucht mit einer Art Fußgängerzone an.

Plus CSU und Grüne wollen dasselbe, die Koalitionäre ringen aber um die Formulierung. Am Ende muss sogar kurz die Sitzung des Bauausschusses unterbrochen werden.

Von Stefan Krog

Gegen die Stimme der AfD hat der Bauausschuss des Stadtrats am Donnerstag grünes Licht für einen abgespeckten Versuch zur Umgestaltung der nördlichen Maximilianstraße in diesem Jahr gegeben. Wie berichtet ist dann vorgesehen, Sitzmöbel auf Parkplätze am Straßenrand zu stellen, um den Straßenraum anders zu nutzen. "Es ist ein Versuch gemeinsam mit den Bürgern", so Baureferent Gerd Merkle (CSU). 2023/24 soll dann ein einjähriger Versuch folgen, in dem die Maximilianstraße zwischen Herkules- und Merkurbrunnen zu einer Art Fußgängerzone umgewandelt wird. Während die Ratsmitglieder inhaltlich fast alle einer Meinung waren, hakelten sich die Koalitionäre CSU und Grüne um Formulierungen.

