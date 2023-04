Sollen Bäume auf dem Augsburger Rathausplatz gepflanzt werden?

Die Alt-Augsburg-Gesellschaft macht einen Vorstoß für eine Begrünung des Rathausplatzes. Die Stadtverwaltung von Augsburg ist hingegen skeptisch.

Die Alt-Augsburg-Gesellschaft unternimmt einen Vorstoß für mehr Grün in der Augsburger Innenstadt und bezieht dabei auch den Rathausplatz mit ein. Laut den Überlegungen könnten dort am Platzrand insgesamt 13 Bäume gepflanzt werden. "Die Aufenthaltsqualität auf dem Rathausplatz würde dadurch eindeutig gewinnen", findet Sebastian Berz, Vorsitzender des traditionsreichen Vereins, der sich der Bewahrung des historischen Stadtbilds verschrieben hat. Einen Widerspruch zur Historie sieht Berz nicht. Der Rathausplatz sei in dieser Form ja auch erst nach dem Kriegsende gewachsen, das aktuelle Pflaster mit dem Ying-Yang-Muster sei erst in den 1970er Jahren dazugekommen. "Die Bäume wären eher ein Schlussstein in der Platzgestaltung", so Berz. Die Stadt äußerte sich auf Anfrage unserer Redaktion in einer ersten Stellungnahme hingegen skeptisch.

Diskussionen über mehr Stadtgrün in der Stadt Augsburg

Die Diskussion, wie mehr Grün in die Innenstadt kommen kann, hat seit einigen Jahren im Zuge der Diskussion über Klimawandel-Anpassung an Fahrt gewonnen. Die Stadt will wie berichtet im Rahmen eines Bundesförderprogramms in der nördlichen Innenstadt um die 70 Bäume pflanzen. Baumpflanzungen in der Innenstadt sind teuer und an manchen Standorten nicht möglich, weil Leitungen im Boden verlaufen. Darum erstellte die Stadt für den Bereich nördlich der Grottenau/Jakoberstraße ein Konzept. Für die südliche Innenstadt, die auch Rathausplatz und Maximilianstraße umfassen würde, macht unter anderem die Sozialfraktion Druck, was ein erweitertes Pflanzkonzept betrifft. In einem ersten Schritt will die Stadt im Rahmen des Verkehrsversuchs in der Maximilianstraße, der kommende Woche beginnt, mehrere Bäume in Stahltöpfen provisorisch aufstellen.

So könnte sich die Alt-Augsburg-Gesellschaft den begrünten Rathausplatz vorstellen. Foto: Illustration: Alt-Augsburg-Gesellschaft/Repro: Klaus Reiner Krieger

Berz würde sich einen weitergehenden Schritt wünschen. Ihm schwebt eine Baumreihe entlang des städtischen Verwaltungsgebäudes am Rathausplatz vor. Sie würden wie ein Arkadengang wirken. Zudem seien drei größere Bäume vor den Nachkriegsbauten auf der westlichen Platzseite denkbar. Rathaus und Perlach, die beiden historischen Gebäude an der Gasse Unter dem Bogen und der von Elias Holl entworfene "Neue Bau" (heute Modehaus Eckerle) sollen frei sichtbar bleiben. "Mit unseren Bäumen würden wir die Motive aus der Renaissance einrahmen", erklärt Berz. Dem Christkindlesmarkt stünden die Bäume nicht im Weg, für die Gastronomie gebe es ergänzend zu den Sonnenschirmen ein Blätterdach. Auch für die südliche Maximilianstraße, die Hallstraße und den Predigerberg würde sich Berz mehr Bäume wünschen. Zuletzt pflanzte die Alt-Augsburg-Gesellschaft selbst in der Altstadt mehrere Bäume. Rund um die Dominikanerkirche müsse bei den Überlegungen zum Römischen Museum der Erhalt von Grün eine große Rolle spielen.

Warum sich die Stadt Augsburg damals gegen Bäume entschied

Bei der Stadt verweist man beim Thema Rathausplatz darauf, dass die Überlegungen nicht neu seien, man sich aber in der Vergangenheit gegen Bäume entschieden habe. Schon bei den Entwürfen für die Kaisermeile Ende der 1990er Jahre kam von manchen Planern die Idee, Bäume auf dem Rathausplatz zu pflanzen. Umgesetzt wurden die Wettbewerbs-Ergebnisse nicht. Bei der Neugestaltung der Fußgängerzone 2010 lud die Stadt Architekten im Rahmen eines Wettbewerbs dazu ein, auch Ideen zum Rathausplatz zu entwickeln. Auch damals kam der Vorschlag, entlang der Philippine-Welser-Straße eine Baumreihe zu pflanzen. Man habe die Idee geprüft, sich 2013 aber dann gegen Bäume an dieser Stelle entschieden, so die Bauverwaltung. Eine Rolle habe dabei gespielt, dass der Platz dann nicht mehr uneingeschränkt für Veranstaltungen nutzbar wäre und auch der Christkindlesmarkt mit Einschränkungen rechnen müsse. Laut Bauverwaltung befürworte man mehr Bäume in der Altstadt, man komme an anderen Standorten aber schneller zum Ziel.

Am 8. Juli lädt die Alt-Augsburg-Gesellschaft zu einer Expertenrunde mit dem Titel "Klimabäume kontra Denkmalschutz (?)" ein. Beginn ist um 16 Uhr im Schaezlerpalais. Weitere Informationen unter www.altaugsburggesellschaft.de

