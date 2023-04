Augsburg

22.04.2023

Der Wasserspielplatz auf dem Rathausplatz kann diesen Sommer kommen

Plus Augsburg kommt dem Wunsch auf, Spielmöglichkeiten für Kinder in der Innenstadt zu schaffen. Temporäre Fontänenfelder seien auch auf Stadtteilplätzen denkbar.

Von Stefan Krog

Der Wasserspielplatz auf dem Rathausplatz zwischen 22. Mai und 22. Juni kann kommen. Der Ordnungsausschuss des Stadtrats hat am Mittwoch einstimmig beschlossen, den Rathausplatz für das Angebot der Stadttochter Augsburg-Marketing zur Verfügung zu stellen. Augsburg-Marketing plant wie berichtet einen mobilen Wasserspielplatz in Form eines etwa 100 Quadratmeter großen Podests, das von 1000 Fontänen benetzt wird, anzumieten. Man wolle so ein Signal für das Thema Familienfreundlichkeit setzen, so Ekke Schmölz, Leiter von Augsburg Marketing. "Die Leute kommen nicht mehr singulär zum Einkaufen in die Innenstadt, sondern weil sie etwas erleben wollen", so Schmölz. Darum müsse die Innenstadt sich familienfreundlich präsentieren.

Die Fraktionen signalisierten übereinstimmend ihr Einverständnis, zumal die Kosten für den Wasserspielplatz komplett vom Förderverein von Augsburg-Marketing und über einen Zuschuss vom Freistaat finanziert werden. Sieglinde Wisniewski (Sozialfraktion) merkte aber an, dass man "etwas Bauchschmerzen" habe. Das Beachvolleyball auf dem Rathausplatz in der Vergangenheit sei auch von kritischen Stimmen begleitet gewesen. Grundsätzlich sei es notwendig, die Innenstadt nicht nur mit temporären Projekten familienfreundlicher zu machen. Denkbar sei dies etwas durch kleinere Spielgeräte, wie es sie auch in anderen Städten in Fußgängerzonen gibt. Elias-Holl-Platz und Martin-Luther-Platz könnten geeignet sein.

