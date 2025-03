Sommer in Augsburg: Auf diese Konzerte darf man sich freuen

Lothar Schlessmann, Manager von Haindling, freut sich. Seit einigen Wochen gibt es keine Tickets mehr für den Auftritt von Hans-Jürgen Buchner und seinen Musikern am 8. August auf der Augsburger Freilichtbühne. Deshalb konnte er sich gelassen einige Wochen in Thailand erholen. Auch die zweite Band, die er ans Rote Tor holt, läuft „wie geschnitten Brot“: Rund 1600 Karten seien für die Spider Murphy Gang am 9. August verkauft, 1999 Plätze gibt es insgesamt. Wer sich jetzt noch Tickets sichern möchte, hat aber weitere Optionen.

Schlessmann hofft: Vielleicht bewilligt die Stadt ihm einige zusätzliche Stuhlreihen für die „Spiders“, doch das kann der 66-Jährige derzeit nicht garantieren. Er, der früher Jahr für Jahr erbittert um das wunderbare Areal für seine Bands kämpfen musste, ist froh, dass Stadt und Veranstalter inzwischen an einem Strang zögen. „Man muss nicht mehr betteln.“ Denn diese Gigs seien auch heute noch kein Selbstläufer. „Die Kosten sind hoch und das Risiko ist enorm“, so Schlessmann. Die Stadt liefere die Technik und die Infrastruktur, alles andere sei Sache des Veranstalters. Deshalb müsse man sehr genau wissen, wen man verpflichte. „Die Besucher wollen vor allem einen schönen Abend erleben.“ Dazu gehörten die passenden Künstler. Ob er sich im nächsten Jahr nochmals mit einem Act bewirbt, lässt der Agenturchef offen. Er könne sich dort gut Rainhard Fendrich oder BAP vorstellen, allerdings seien das keine Künstler seiner Agentur.

Augsburger Freilichtbühne: Für Bosse gibt es noch Karten

Neben Haindling und der Spider Murphy Gang, die gerade auf dem 125. Geburtstag des FC Bayern zweimal gespielt haben, kommt mit Bosse am 10. August ein mehrfach ausgezeichneter Singer-Songwriter. Hits wie „Schönste Zeit“ und „Der letzte Tanz“ haben ihn bekannt gemacht. Präsentiert wird er von der Musikkantine, für den Auftritt gibt es noch Karten. Auch für das Abschlusskonzert mit Alex Christensen & Friends, die am 12. August zur „Classical 90‘s Dance Show“ am Roten Tor einladen. Präsentiert wird dieser Abend von Augsburg Marketing. Es kann sein, dass der eine oder andere Abend mit bekannten Gruppen am Roten Tor noch dazukommt, zum Beispiel bei Water & Sound, dem Festival der Kulturen oder des Friedensfestes.

Wer nicht bis zum August warten möchte, der wird vielleicht bei „Evita“ fündig. Das Augsburger Staatstheater zeigt vom 21. Juni bis 1. August das Andrew Lloyd Webber-Musical in der malerischen Kulisse. Allein der Song „Don‘t cry for me Argentina“ dürfte für Gänsehaut sorgen. Alle Infos unter staatstheater-augsburg.de.

Konzerte im Brunnenhof: Bands können sich bewerben

Vielleicht nicht ganz so prominent, aber oft trotzdem eine Überraschung, sind die Konzerte im Brunnenhof des Zeughauses. Für Auftritte zwischen 5. Juni und 30. August können sich Bands und Ensembles noch bis 18. März anmelden. Und zwar unter brunnenhof@augsburg.de. Allerdings müssen sich die Akteure um Einlass, Ticketing und Technik selbst kümmern. Auch das „Kulturlet“ der Stadt, das eine niedrigschwellige Nutzung für Kulturschaffende verspricht, sucht Sänger und Musiker, Vereine, ,Initiativen und Kollektive für einen Auftritt zwischen Mitte Juli und September. Informationen dazu gibt es unter projekte.kulturreferat@augsburg.de.