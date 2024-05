Sommer in Augsburg: Diese Konzerte gibt's im Hof des Zeughauses

Die Stadt Augsburg will die Innenstadt mit kulturellen Ereignissen beleben. Ab 1. Juni gibt es mehrere Konzerte, auch mit bekannten Augsburger Akteuren.

Die Stadt Augsburg will den Bürgerinnen und Bürgern im Sommer wieder ein vielseitiges kulturelles Programm in der Stadt bieten. Am Samstag, 1. Juni, startet die Open-Air-Bühne im Brunnenhof. Für drei Monate steht der Innenhof im Zeughaus dann im Zeichen von Konzerten, Tanz, Poesie, Popkultur und mehr. Die Veranstaltungen werden von der freien Szene gestaltet, einige Akteure sind in der Stadt keine Unbekannten.

Die Bühne wird am 1. Juni mit einem Open Mic-Abend eröffnet, ausgerichtet vom Künstlerkollektiv Treibhaus Augsburg. Auch im Rahmen der Langen Kunstnacht am 22. Juni wird der Brunnenhof im Zeughaus bespielt: Den Auftakt macht das Augsburger Ensemble Feygele mit jüdischer Musik, israelischen Chansons und versöhnlichen Melodien mit dem Wunsch nach Frieden. Todo mundo führen mit Stücken von Künstlern wie Sting, Souad Massi oder Dabi Touré geographisch nach Europa, Nordafrika und Amerika, während Vatapá unter dem Motto „Ida e volta” zum Abschluss die Emotionen der brasilianischen Musik herauskitzeln.

Das Kulturprogramm im Brunnenhof ist Teil des Augsburger Stadtsommers, zu dem auch die Konzerte auf der Freilichtbühne gehören. Alle Informationen und Termine auf augsburger-stadtsommer.de. Die Konzerte im Brunnenhof im Überblick:

• Samstag, 1. Juni: Open Mic Treibhaus

• Donnerstag, 6. Juni: The Abstract Truth

• Freitag, 7. Juni: Pica-Pau

• Samstag, 8. Juni: King I Noah & Who Dem A

• Donnerstag, 13. Juni: KaraUke

• Freitag, 14. Juni: Benedikt Bader and friends

• Samstag, 15. Juni: B-Bay Talkies

• Donnerstag, 20. Juni: Wollstiefel

• Freitag, 21. Juni: brennenstuhl

• Samstag, 22. Juni: Lange Kunstnacht

• Donnerstag, 27. Juni: Nica, Raffi Platz & Teemo Ben

• Freitag, 28. Juni: María Moctezuma

• Samstag, 29. Juni: Witches and Dreams

Info: Karten und weitere Infos gibt es online unter augsburg.de/brunnenhof. (AZ)