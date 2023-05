Sonntagsarbeit zeigt Erfolg: Polizei beanstandet Busse und Transporter

Die Polizei führt am Sonntag Kontrollen an der A8 durch. Überprüft werden Busse und Transporter. Es gibt einige Verstöße.

Auch am Sonntag wird von der Polizei kontrolliert. Bei einer Schwerpunktkontrolle an der A8 wurden Busse und Transporter überprüft. Die Aktion bezog sich auf den internationalen Personenverkehr, so die Polizei.

Autobahnpolizei erhielt Unterstützung durch auswärtige Kollegen

An der Kontrollaktion beteiligten sich neben der Autobahnpolizei Gersthofen weitere Kolleginnen und Kollegen aus ganz Bayern. Auch Einsatzkräfte aus Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland waren beteiligt. Zusätzlich waren Zollbeamte und Gutachter im Einsatz. Insgesamt führten die Beamten bei über 30 Verkehrskontrollen bei Bussen, Transportern und Lastkraftwagen durch. Bei 18 Fahrzeugen stellten die Einsatzkräfte - teilweise mehrere - Verkehrsverstöße fest.

Insgesamt wurden im Zuge der Aktion 37 Verstöße geahndet, da die Beamtinnen und Beamten teilweise mehrere Verstöße bei Fahrer - bzw. Fahrzeugkontrollen feststellten, hieß es in einer Bilanz der Aktion.

