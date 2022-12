Augsburg

18:45 Uhr

Sorge vor dem großen Knall: Notfall-Versorgung rüstet sich für Silvester

Rettungsdienst und Notaufnahmen gehen in Augsburg davon aus, dass die Patientenzahl an Silvester deutlich steigt – und mit ihr die Belastung des strapazierten Gesundheitssystems.

Plus In weiten Teilen Augsburgs darf an Silvester wieder Feuerwerk gezündet werden. Rettungsdienst und Notaufnahmen rechnen mit mehr Verletzten – und appellieren.

Von Max Kramer Artikel anhören Shape

Irgendwann so ab 21 Uhr wird die Welle wohl anrollen. Der Jahreswechsel ist dann noch Stunden entfernt, für manche wird die Silvester-Feier aber schon ein Ende gefunden haben – im Rettungswagen Richtung Notaufnahme. "Das lässt sich relativ zuverlässig sagen: So ab 9 kommen bei uns die ersten Ausläufer an", sagt Christian Denzel, Leitender Oberarzt in der Zentralen Notaufnahme am Uniklinikum Augsburg (UKA). "Das sind die ersten Opfer des Feierns, normalerweise mit Alkoholvergiftung. So ab 23 Uhr geht es dann Schlag auf Schlag und die Zahlen nehmen massiv zu." Eigentlich weiß man in der größten Notaufnahme der Region also, was da an Silvester anrollt. Trotzdem wird der anstehende Jahreswechsel kein normaler. Weil sich etwas zusammengebraut hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen