Sorgen um das Augsburger Nachtleben: Ist zu wenig los in der Stadt?

Das die früheren Nachtschwärmer älter werden und nicht mehr so ausgehen wie früher ist das eine. Das die junge Generation strebsamer sei als früher wäre ja auch eine positive Entwicklung. Das Ausgehen inzwischen fast einen Investitionsplan benötigt, ist auch nicht von der Hand zu weisen.



Wenn ich aber in der gleichen Ausgabe lese, das es im Vergnügungsviertel mal wieder zu Gewalt kam, dann sagt mir das deutlich, das ich da gar nicht mehr hin will. Da will man nur ein paar gemütliche Bier trinken oder mit der Frau einen schönen Abend verbringen, muss man dennoch immer damit rechnen, das man von irgendwelchen volltrunkenen oder bekifften Idioten erst verbal und dann vielleicht körperlich angegriffen wird.



In einem anderen Artikel wird von einer "Augsburger Parallel-Welt" berichtet. Genau so empfinde ich das, wenn ich durch Augsburg gehe. Selbst am Tag habe ich den Eindruck das es die viel zitierte Augsburger Stadtgesellschaft nur noch im Wunschdenken gibt.





