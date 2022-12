Augsburg

vor 1 Min.

Sorgen um das Schwabencenter: "Traurig, wie es hier bergab geht"

Für Silvia Neshova von der Don-Bosco -Apotheke ist das Geschäft im Schwabencenter schwierig geworden, seitdem ein Teil der Ladenpassage entkernt ist. Es fehle an Laufkundschaft.

Plus Die Ladenpassage soll erneuert werden, anstelle des Parkhauses sollen Wohnungen entstehen. Bewohner des Augsburger Schwabencenters sind zunehmend frustriert.

Von Ina Marks

Wer nachmittags im Augsburger Schwabencenter ein dringendes Bedürfnis hat, hat Pech. Das Schild an der Tür zum Kunden-WC ist deutlich. Ab 14 Uhr ist geschlossen. "Aufgrund vermehrt auftretender Vandalismusschäden", heißt es. Die Firma Solidas bitte um Verständnis. Das Schild mag bezeichnend für die aktuelle Situation in der einst gut frequentierten Einkaufspassage sein. Zwar hat der Augsburger Projektentwickler Solidas große Pläne für das Schwabencenter, bereits im Frühjahr wurde mit Abrissarbeiten in der Ladenpassage begonnen. Anwohner sagen nun, dass die Arbeiten seit Sommer stagnieren. Für sie und für die letzten ausharrenden Einzelhändler wird die Situation zunehmend angespannt.

