Sozialfraktion fordert Masterplan für Schulsanierungen in Augsburg

Die Sozialfraktion kritisiert, dass die Stadt Augsburg mit den Schulsanierungen nicht vorankäme. Der finanzielle Bedarf sei sehr groß.

Die Sozialfraktion kritisiert in einer Mitteilung, dass Schulsanierungen trotz des 300-Millionen-Euro-Programms nicht wirklich vorankämen. Ein Großteil davon sei verbraucht und der Rest verplant. Die Mitglieder des Bildungsbündnisses Augsburg hätten sich mit einem Hilferuf zu Wort gemeldet: In vielen Augsburger Schulen seien die baulichen Verhältnisse nach wie vor zum Teil unzumutbar, heißt es. Daneben fehle es an Räumen. "Unter allen Bildungsakteurinnen und Bildungsakteuren in Augsburg besteht dagegen ein breiter Konsens in der Auffassung, dass der tatsächliche finanzielle Bedarf für die Sanierung der Augsburger Schulen aktuell bei einer Milliarde Euro liegt", so der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Frederik Hintermayr (Linke). Dabei sei noch nicht berücksichtigt, dass Augsburg dringend eine weitere Realschule und eventuell auch ein weiteres Gymnasium bräuchte.

ÖDP-Stadtrat Christian Pettinger will wissen, wie viel Geld die Stadtregierung in den kommenden Jahren für Schulsanierungen in den Haushalt bereitstellen will und wie der Freistaat in die Pflicht genommen werden kann. Was fehle sei ein Masterplan, heißt es in der Mitteilung. Fraktionsvorsitzender Florian Freund mutmaßt: "Um unser Staatstheater und seine Sanierung ist es zwischenzeitlich sehr ruhig geworden – was Schlimmes bezüglich der dortigen Kostenentwicklung befürchten lässt. Geld, das offensichtlich für die Sanierung der Schulen fehlt." (AZ, ziss)