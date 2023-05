Nur noch Machtworte? Sozialfraktion attackiert Augsburger Regierungsbündnis

In der Opposition beobachtet man die Meinungsverschiedenheiten in der Koalition mit Kopfschütteln und Interesse. Es werde mehr verwaltet als gestaltet.

Die Sozialfraktion hat anlässlich der Regierungshalbzeit die schwarz-grüne Koalition im Augsburger Rathaus angegriffen. "Wir erleben eine Regierung, die versucht, Geschlossenheit zu zeigen, aber das gelingt nur durch Machtworte", so Sozialfraktions-Vorsitzender Florian Freund am Freitag vor der Presse. CSU und Grüne hätten erhebliche Meinungsverschiedenheiten, die immer schlechter zu kaschieren seien. Vor drei Jahren habe Schwarz-Grün sich selbst eine Vorreiterrolle zugeschrieben, die auch von der Landespolitik beobachtet werde. "Wenn dem so war, hat man in München den Blick abgewendet. Ich glaube nicht, dass das, was wir in Augsburg erleben, eine Perspektive für irgendetwas ist", so Freund. Er spielte darauf an, dass CSU und Grüne zuletzt auch in Abstimmungen unterschiedlich votiert hatten (wir berichteten).

Auch wenn Freund davon ausgeht, dass die SPD grundsätzlich eher eine Nähe zu den Grünen als zur CSU habe, müsse man feststellen, dass die Grünen sich in manchen Dingen zu stark durchgesetzt haben. Die Stellplatzsatzung mit den Lastenradplätzen werde Wohnungsbau erschweren, genauso wie die in Arbeit befindliche Freiflächengestaltungssatzung. Sie soll unter anderem Schottergärten verbieten (wir berichteten), aber Bauherren noch deutlich weitreichendere Vorgaben machen. Angesichts des Wohnungsmangels sei dies das falsche Signal, so Freund. Maß und Ziel gingen verloren.

Wurm will über einen Schnellbus zur Uniklinik nachdenken

Sein Fraktionskollege Dirk Wurm kritisierte die Mobilitätspolitik. "Die Linie 5 wird noch dauern, also brauchen wir eine Zwischenlösung", so Wurm. Denkbar sei ein Schnellbus zur Uniklinik, womöglich auf eigener Busspur zulasten von Autospuren. "Zumindest müsste man darüber mal diskutieren." Die Maxstraßen-Fußgängerzone sei ein "potemkinsches Dorf" – sie sehe nach viel aus, bringe aber null. Sinnvoll sei eine Verkehrsberuhigung der Altstadt mit elektronischem System zur Kennzeichenerkennung, ebenso wie ein Blick auf Karolinenstraße, Schmiedberg und Obstmarkt. "Und wenn man das gemacht hat, kann man sich die Fuggerstraße vornehmen. Stattdessen diskutiert man über ein Theaterviertel, das es gar nicht gibt", ereiferte sich Wurm.

Auch in der Sozial-, Bildungs- und Jugendpolitik biete die Koalition ein desaströses Bild. Ein Großteil von dem, was in der Sozialpolitik passiere, sei noch vom früheren Sozialbürgermeister Stefan Kiefer (SPD) aufgegleist worden. "Sonst könnte die Stadtregierung aktuell keinen Hebauf oder sonst etwas feiern", so Stadträtin Jutta Fiener (SPD). Bei der Ganztagsbetreuung für Schulkinder sei Augsburg völlig im Hintertreffen, so Anna Rasehorn (SPD). "Diese Ideenlosigkeit hat schlimme Folgen." Frederik Hintermayr (Linke) sagte, die neuen Bildungsmittelpunkte hätten kein Profil. "Es ist überhaupt nicht klar, was dort passiert." Zudem gebe es ja bereits Familienstützpunkte in den Stadtteilen.

