Sozialfraktion kritisiert: Rechnung der Stadt bei Bädern geht nicht auf

Die Opposition wirft der Augsburger Stadtregierung vor, sich zu Unrecht für die Energieeinsparungen zu feiern. Nutzen und Einschränkungen stünden im Missverhältnis.

Die Sozialfraktion hält die städtische Energiesparpolitik bei den Bädern, die seit Beginn der Freibadsaison bis diese Woche verfolgt wurde, für verfehlt. Der gesellschaftliche Schaden, der durch Temperaturabsenkungen in den Hallenbädern und die Saunaschließung im Stadtbad entstanden sei, stehe in keinem Verhältnis zu den überschaubaren Energieeinsparungen. Fraktionschef Florian Freund bezeichnete es als "Faschingsscherz", wenn die Stadt sich nun für den Erfolg lobe.

Wie berichtet geht die Stadt davon aus, durch die Temperaturabsenkung von 27 auf 25 Grad zwischen September 2022 und Februar 2023 rund sieben Prozent Energie eingespart zu haben. Angesichts der entspannteren Situation bei der Versorgungssicherheit haben die Bäder seit Dienstag wieder Normaltemperatur. Die Stadt hatte sich deutlich höhere Einsparziele um die 20 Prozent gesetzt, allerdings bezogen auf die ganze Hallenbadesaison, die bis ins wärmere Frühjahr dauert. Auch die Ausnahme mit dem Alten Stadtbad, das zwischenzeitlich wieder auf 27 Grad aufgeheizt wurde, war nicht eingerechnet. Insofern ist der Vergleich relativ zu sehen.

Augsburger Sozialfraktion: Es gab weniger Besucher

Aus Sicht der Sozialfraktion sind die sieben Prozent – auch im Hinblick auf den milden Winter – in jedem Fall die Einschränkungen nicht wert gewesen, die damit einhergingen. "Es war aus der Stadtgesellschaft deutlich zu hören, dass zum Beispiel durch die Temperaturabsenkung in den Bädern oder die Saunaschließung deutlich weniger Besucher die städtischen Bäder aufgesucht haben", so Freund. Das habe speziell Senioren und Familien betroffen. Augsburg sei bei der Temperaturabsenkung weiter gegangen als andere Städte und habe die Möglichkeiten der Bürger und Bürgerinnen stärker eingeschränkt, habe teils aber weniger eingespart. Mit der Schließung der einzigen öffentlich getragenen Sauna in Augsburg habe man Bürger und Bürgerinnen ausgeschlossen, die sich den Besuch in privaten Einrichtungen nicht leisten können. Zudem habe es Auswirkungen auf Gastronomie und Wellnessbereich im Stadtbad gegeben.

