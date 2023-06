Sozialfraktion kritisiert Sitzmöbel-Aktion der Stadt Augsburg

Anwohner wurden vorab nicht darüber informiert, dass im Wertachviertel Parklets aufgestellt werden. Bürgerbeteiligung müsse anders aussehen, so die Oppositionsfraktion.

Die Sozialfraktion kritisiert die Stadt, nachdem diese im Wertachviertel mobile Sitzgelegenheiten auf Auto-Stellplätzen am Straßenrand eingerichtet hat. Die so genannten Parklets, die im vergangenen Jahr in der Maximilianstraße im Einsatz waren, waren ohne vorherige Anwohnerbeteiligung aufgestellt worden und sollen jeweils für einige Wochen vor Ort bleiben. Die Stadt will so Denkanstöße für eine Quartiersentwicklung geben. Die Diskussion solle parallel zur Aufstellung stattfinden, so das Baureferat. Anwohner sind allerdings teils wenig begeistert über die Parklets samt weggefallener Stellplätze.

„Was hier passiert ist, ist ungeheuerlich. Die Anwohner und Anwohnerinnen werden vor vollendete Tatsachen gestellt und sollen im Nachgang über die Sinnhaftigkeit der Sitzbänke und Örtlichkeit diskutieren", so Sozialfraktions-Vorsitzender Florian Freund. Dies sei eine seltsame Art der Bürgerbeteiligung, wie sie Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) angekündigt hatte. Freund spricht von "Luftblasen" und "leeren Versprechungen". (skro)