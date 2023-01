Sozialfraktion prangert Armut in Augsburg an - sieht aber auch positiven Trend

Haben die Menschen den Glauben an einen möglichen Aufstieg verloren? Beim Empfang von SPD und Linkspartei wird vor Gefahren für die Demokratie gewarnt.

Für die Sozialfraktion im Augsburger Stadtrat ist es eine Premiere. Erstmals laden die Stadträte von SPD und Linkspartei am Freitagabend zu einem großen Neujahrsempfang ins Rathaus ein. Den Zusammenschluss der Parteien gibt es erst seit der Kommunalwahl im Frühjahr 2020 - und seither hatte die Corona-Krise größere Empfänge verhindert. Während CSU-OB Eva Weber beim Empfang ihrer Partei einige Tage zuvor noch über eine "Stadt der Chancen" gesprochen hatte, setzen SPD und Linke einen anderen Akzent. Sie wollen über Armut sprechen - und den Finger in Wunden legen. Dennoch hat Florian Freund, der Chef der Sozialfraktion, auch gute Nachrichten.

Freund zitiert vor rund 450 Gästen aus einer Studie, welche seine Fraktion in Auftrag gegeben hatte. Demnach ist Kinderarmut in Augsburg zwar weiter ein Problem, entgegen dem bundesweiten Trend sei sie in der Stadt aber zurückgegangen. Erreicht worden sei das vor allem durch den Ausbau von Kinderbetreuung - weil so die Eltern bessere Möglichkeiten hätten, zu arbeiten und Geld zu verdienen. Freund erwähnt es nicht ausdrücklich. Es wird aber klar, dass er den Erfolg auch seiner Partei, der SPD zuschreibt. Sie hatte zwischen 2014 und 2020 mit Stefan Kiefer den Sozialreferenten gestellt. Als großes Problem bewertet Freund die Altersarmut, bei der mehr getan werden müsse, um arme Seniorinnen und Senioren zu unterstützen. Kritik übt er daran, dass es zuletzt zu wenig Bemühungen gegeben habe, neue und größere Firmen anzusiedeln. Zuletzt sei das unter SPD-OB Wengert mit der Bewerbung um ein BMW-Werk der Fall gewesen.

Zwei Augsburger SPD-Ratsmitglieder wollen in den Landtag

Freund erwähnt auch die anstehende Landtagswahl in Bayern. Bei sozialen Themen, etwa der Kinderbetreuung, sei es nicht egal, wer für Augsburg im Landtag sitze. Freund selbst tritt im Augsburger Westen als Kandidat für die SPD an. Im Augsburger Osten kämpft mit Anna Rasehorn ebenfalls eine SPD-Stadträtin um den Einzug in den Landtag. CSU-Fraktionschef Leo Dietz, der im Publikum sitzt, klatscht in diesem Moment nicht - er will im Herbst für die CSU ebenfalls in den Landtag. Dass sich die Parteien bei ihren Empfängen gegenseitig besuchten, sei ein gutes Zeichen, sagt Freund. "Wir reden miteinander und wir lernen auch voneinander."

Etwas mehr Beifall von den CSU-Gästen erhält Kathrin Sonnenholzner, Vorsitzende der Arbeiterwohlfahrt (AWO) auf Bundesebene. Die ehemalige SPD-Landtagsabgeordnete warnt davor, dass die Menschen zunehmend verunsichert seien. Dass bei vielen der Glaube an den eigenen Aufstieg verloren gegangen sei, sei "zutiefst erschreckend". Das sei eine Gefahr für die Demokratie.

Sonnenholzer, die seit 2021 an der Spitze der SPD-nahen Wohlfahrtsorganisation steht, mahnt in ihrer Rede in Augsburg auch mehr Unterstützung für die Kommunen an. Diese müssten seit Jahren zwar immer mehr Geld für soziale Leistungen ausgeben, die Einnahmen seien aber nicht ansatzweise so stark gestiegen. Stadt und Gemeinden müssten deshalb an anderer Stelle sparen - was wiederum sozial Schwache benachteilige. Nur ein Beispiel sei der Mangel an Bädern - mit der Folge, dass Kinder nicht schwimmen könnten und tödliche Badeunfälle zunähmen. Für Augsburgs SPD-Chef Dirk Wurm sind Sonnenholzners Worte der Anlass zu einem Appell. Es komme darauf an, dass die Gesellschaft solidarisch sei, sagt er. "Lassen Sie uns solidarisch sein."

