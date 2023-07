Sozialfraktion sieht Neubau für Schule und Römermuseum kritisch

Die Opposition in Augsburg stimmte zuletzt einer Machbarkeitsstudie zu, hält eine zügige Realisierung aber für kaum möglich. Am Ende komme keine Lösung.

Die Sozialfraktion sieht die Machbarkeitsstudie für den Predigerberg, wo auf dem Areal der Berufsschule ein Schulneubau und ein Neubau fürs Römische Museum geprüft werden soll, kritisch. Zuletzt stimmte die Sozialfraktion in einer Sondersitzung der zuständigen Stadtratsausschüsse zwar trotz gewisser Bedenken für die Machbarkeitsstudie, inzwischen äußert die Fraktion deutlich vehementere Zweifel. Das Vorgehen der Stadt werde am Ende dafür sorgen, dass man weder für die Schulen (untergebracht werden sollen auch noch Erweiterungsflächen für Holbein-Gymnasium und Ulrichschule) noch fürs Museum eine realistische Perspektive entwickle.

Studie zu Neubau für Schule und Römermuseum am Predigerberg in Augsburg

"Das Areal am Predigerberg hat einen komplizierten Zuschnitt", sagt Stadträtin Tatjana Dörfler. "Hier soll nun auf begrenzter Fläche alles untergebracht werden: Der Neubau des Römischen Museums und zusätzlich der ungelöste Raumbedarf von drei Schulen einschließlich einer Doppelturnhalle." Dies werde baulich wie finanziell kaum lösbar sein. Ihre Fraktionskollegin Christine Wilholm wird noch deutlicher: "Die Bildungsreferentin weckt hier nur falsche Hoffnungen bei allen Beteiligten. Die Machbarkeitsstudie ist eine Farce, denn der bunte Blumenstrauß aus Maßnahmen, den die Bildungsreferentin schnürt, bedeutet nur außer Spesen nichts gewesen", so Wilholm. Sie fordert angesichts der geplanten Landesausstellung zu den Römern auch die Freifläche am Pfannenstiel zügig zum "archäologischen Park" zu entwickeln. (skro)