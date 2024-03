Augsburg

vor 31 Min.

Einkaufen nach 20 Uhr: Stehen Spätis in Augsburg vor dem Aus?

Plus Gab es vergangenes Jahr noch 20 Spätis in Augsburg, sind es mittlerweile nur noch sechs. Betreiber werfen der Stadt Schikane vor – die verweist dagegen auf geltendes Recht.

Nach 20 Uhr ist Schluss mit Einkaufen, so besagt es der Freistaat – und daran wird sich auch mit dem neuen Ladenschlussgesetz in Bayern nichts ändern. Ein Gang durch Augsburg offenbarte bis vor wenigen Monaten allerdings ein anderes Bild. In zahlreichen Spätverkaufsstellen, den sogenannten Spätis, verkauften die Kioskbetreiber bis 22 Uhr und teilweise auch sonntags Getränke, Zigaretten und ausgewählte Waren des täglichen Bedarfs. Doch damit könnte bald Schluss sein.

"Ich habe davon gelebt, dass die Leute bei mir eingekauft haben, wenn die Supermärkte zu hatten", sagt Saad Jaroo Ibrahim. Seit drei Jahren betreibt er den Bahzani Markt in der Ulmer Straße, einen der vielen typischen Spätis in Oberhausen. Ursprünglich war sein Geschäft als Internetcafé angemeldet – wie die meisten der Kioske. Denn diese dürfen nach 20 Uhr geöffnet bleiben und in der Regel auch Waren anbieten, solange das Internetcafé das Hauptgeschäft ist. Für die meisten Augsburger Spätis hat das wohl nicht zugetroffen. So mussten viele Kioske ihre Öffnungszeiten in den vergangenen Monaten einschränken. Gab es im Oktober 2023 noch 20 Geschäfte, die ihren Betrieb auch nach 20 Uhr fortführen durften, sind es mittlerweile nur noch sechs, heißt es auf Nachfrage bei der Stadt.

