Spannungen in Augsburger Bettlerszene: Ein gezielterer Blick wäre gut

Plus Die Regeln der Stadt Augsburg für Bettler sind ausgewogen. Trotzdem sollten die Behörden wieder genauer hinschauen – vor allem zum Wohl jener, die echte Hilfe brauchen.

Ein Problem sind Bettlerinnen und Bettler nicht, nicht per se. Im Gegenteil: Sie gehören gewissermaßen zum Bild einer normalen Großstadt und verdienen das Recht, mit gebotener Zurückhaltung auf ihre Notlage aufmerksam zu machen. Das gilt umso mehr für eine Stadt wie Augsburg, die den Anspruch erhebt, sich mehr noch als andere um die Schwachen zu kümmern – was an vielen Stellen auch gelingt, wie etwa das eng gestrickte Hilfsnetz für Obdachlose zeigt. Wenn aber Spannungen unter Bettlern zunehmen und Konflikte immer deutlicher zutage treten, verdient dies ein gezielteres Hinsehen – auch der Behörden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen