Sparda-Bank zieht positives Fazit für das Geschäftsjahr 2022

Trotz diverser Krisen blickt die Sparda-Bank Augsburg zufrieden auf das Geschäftsjahr 2022 zurück und erkennt einen Trend.

Der Krieg in der Ukraine, die stark gestiegenen Energiepreise sowie die hohe Inflation haben im vergangenen Jahr nicht nur Bürgerinnen und Bürger vor Herausforderungen gestellt, sondern auch die Banken. Das bestätigt die Sparda-Bank Augsburg. Dennoch blicke man positiv auf das abgelaufene Geschäftsjahr zurück, heißt es seitens des Vorstands. Auch die Nähe zum Kunden stehe bei der Genossenschaftsbank weiter im Fokus.

Die Sparda-Bank zieht in ihrer Bilanz für das zurückliegende Geschäftsjahr ein positives Fazit. Mit der zum Dezember 2022 vollständig umgebauten und wiedereröffnete Filiale in der City-Galerie beweise man, dass Kundennähe weiter ein wichtiger Baustein im Geschäft der Genossenschaftsbank sei. Im Bereich Baufinanzierung habe die Bank mit neu zugesagten Wohnbaufinanzierungen von rund 127 Millionen Euro im abgelaufenen Jahr das drittbeste Ergebnis seit ihrer Gründung vor 70 Jahren erzielt. "Vor allem im Zuge der gestiegenen Gas- und Energiepreise wird die Modernisierung von Bestandsimmobilien immer beliebter und relevanter", so Wolfgang Winter, Vorstand der Sparda-Bank Augsburg eG. Auf der Anlagenseite hätten sich Investmentfonds bei langfristigen Geldanlagen erneut als wesentliche Beimischung in die Vermögensanlage erwiesen. Kundinnen und Kunden der Sparda-Bank legten mehr als 42 Millionen Euro auf diese Weise an.

Die Sparda-Bank Augsburg weist für das Geschäftsjahr 2022 eine Bilanzsumme von rund 1,7 Milliarden Euro aus. In der Hauptstelle in Augsburg und weiteren sechs Filialen betreuen 136 Mitarbeiter über 72.000 Privatkunden.

