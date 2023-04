Spargelkönigin Annalena besucht den Stadtmarkt in Augsburg

Der Stadtmarkt in Augsburg feiert am Samstag ein Maifest. Zu Gast ist Spargelkönigin Annalena aus Schrobenhausen.

Gefeiert wird am Samstag zünftig am Bauernmarkt, der zum Stadtmarkt gehört. Ein Spargelstand ist aufgebaut. Hier gibt es sämtliche Informationen, wie Spargel gestochen wird. Mit Spargel kennt sich Spargelkönigin Annalena aus. Die 23-Jährige aus Osterham ist seit zwei Jahren in dieser Funktion tätig. Wegen Corona wurde ihre Regentschaft verlängert: "Demnächst danke ich allerdings ab."

Welche Voraussetzungen eine Spargelkönigin benötigt

Die junge Frau macht eine Ausbildung zur OP-Schwester. Das Amt der Spargelkönigin habe ihr viel Spaß gemacht, sagt sie am Augsburger Stadtmarkt. Man benötige sicherlich Basiswissen, um den Herausforderungen gerecht zu werden. Die Spargelkönigin gilt als wichtiger Werbefaktor für den Spargel aus Schrobenhausen.

Das Maifest am Stadtmarkt dauert am Samstag bis 14 Uhr. Es gibt Musik und ein buntes Programm.

