Sparpolitik: Beleuchtungsabend im Botanischen Garten wird doch nicht gestrichen

Die Stadt Augsburg korrigiert ihren ersten Vorstoß fürs Energiesparen. Die Beleuchtung im Park bleibt, wird aber verkürzt. Alle Abendveranstaltungen finden statt.

Die Stadtregierung möchte wegen der steigenden Energiekosten einen strikten Sparkurs einleiten. Auch kleine Einsparungen sollten dazu beitragen. Es wurde daher von Oberbürgermeisterin Eva Weber ( CSU) geäußert, dass die beliebten Beleuchtungsabende im Botanischen Garten, die im Sommer an Samstagen stattfinden, gestrichen werden. Doch nun folgt die Korrektur: Am Donnerstagmittag teilte die Stadt mit, dass sie von dieser Idee wieder abrücke. Es gebe lediglich eine Verkürzung. Der Botanische Garten ist samstags ab 16. Juli nicht mehr bis Mitternacht geöffnet. Um 22.30 Uhr ist dann unwiderruflich Schluss.

Am Samstag findet der Konzerttag der Stadtsparkasse Augsburg statt

Am Samstag, 9. Juli, wird es aber nochmals länger gehen. Die Stadtsparkasse richtet an diesem Tag ihren Konzerttag aus, der als Geschenk an die Öffentlichkeit gedacht ist. Grund ist das 200-jährige Bestehen der Stadtsparkasse. Das Programm sieht mehrere Konzerte im Lauf des Tages vor. Bis 22 Uhr sollten die Künstlerinnen und Künstler im Rosenpavillon auftreten. Somit war frühzeitig klar, dass der Beleuchtungsabend nicht so kurzfristig komplett gestrichen werden konnte.

Bei Bürgerinnen und Bürgern herrschte ohnehin Verwunderung, warum ausgerechnet die beliebte Abendveranstaltung im Botanischen Garten gestrichen werden sollte, um Energie zu sparen. An diesen Abenden kommen regelmäßig sehr viele Besucherinnen und Besucher, die der Einrichtung durch die Eintrittsgelder Einnahmen bescheren. Außerdem wird abends ein Zuschlag von einem Euro erhoben, wenn man den Beleuchtungsabend besucht. Die reguläre Karte kostet 3,50 Euro.

Im Botanischen Garten finden mehrere Abendveranstaltungen statt

Die Stadt teilte nun am Donnerstag mit, der Botanische Garten reagiere auf das von der Stadt kurzfristig beschlossene Maßnahmenpaket zur Energieeinsparung. Er reduziere die Beleuchtungsdauer an den bereits geplanten Lichterzauber-Veranstaltungen jeweils samstags im Juli und August. Das musikalische Rahmenprogramm findet wie angekündigt statt. Demnach wird ab Samstag, 16. Juli, der Garten nach Programmende nur noch bis 22.30 Uhr beleuchtet und geöffnet sein. Letzter Einlass ist 21.30 Uhr. Die Veranstaltungen "Himmelsbeobachtung" jeweils am Samstag, 23. Juli und 6. August, enden ebenfalls bereits um 22.30 Uhr. Treffpunkt für die geplante Fledermausführung am Samstag, 30. Juli, ist das Kassenhäuschen des Botanischen Gartens. Die Konzerte des Jazz-Sommers finden wie geplant statt.

