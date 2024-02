Spaß für Groß und Klein: Das bietet der Fasching am Wochenende in Augsburg

Die Firnhaberau ist Samstag und Sonntag die Faschingshochburg in Augsburg: Dort warten Kinderbälle, Faschingsparty und Umzug auf die Narren.

In diesem kurzen Fasching gibt es keine Verschnaufpausen. So gibt es - bevor die Faschingsnarren bald in die Zielgerade einbiegen - auch dieses Wochenende eine Vielzahl von Veranstaltungen. Die Augsburger Faschingshochburg befindet sich Samstag und Sonntag in der Firnhaberau, wo der Faschings- und Freizeitclub Augsburg (FFC) Kinderbälle und eine Party organisiert und die Pfarrei St. Franziskus den Umzug "Jux und Radau in der Firnhaberau" veranstaltet.

Der FFC ist am Wochenende gefordert. In ihrem Augsburger Stammlokal, dem Hubertushof, bieten sie am Samstag, 3. Februar, und Sonntag, 4. Februar, einen Kinderball an. Am Samstag geht es um 13 Uhr los (Einlass 12.30 Uhr), am Sonntag startet die Faschingssause um 14.30 Uhr (Einlass 14 Uhr). Der Eintritt kostet jeweils acht Euro. An die Erwachsenen hat der FFC auch gedacht: Am Samstagabend wird mit DJ Flowa zur großen "Faschingsparty" im Hubertushof eingeheizt. Geboten wird unter anderem eine FFC Bar, Fotobox und zwei Gastgarden. Beginn ist um 20 Uhr. Tickets gibt es im Vorverkauf für zehn Euro (Mail tickets@ffc-augsburg.de) oder an der Abendkasse für zwölf Euro.

Faschingsumzug "Jux und Radau in der Firnhaberau" hat über 40 Jahre Tradition

Am Sonntag findet in dem Stadtteil der traditionelle Faschingsumzug statt. Seit mehr als 40 Jahren wird er von der Pfarrei St. Franziskus veranstaltet. Die Aufstellung ist ab 13.30 Uhr im Martin-Gomm-Weg vor dem Begegnungszentrum (BGZ). Der Start des Umzugs ist gegen 14 Uhr geplant. Der Umzug läuft über den Staudenweg, Hammerschmiedweg, Siedlerweg, Im Feierabend, Hubertusplatz und zurück zum BGZ.

63 Bilder Faschingsauftakt in Augsburg: Die Narren übernehmen das Rathaus Foto: Annette Zoepf

Eingeladen sind Kinder und Erwachsene, um am Zug mitzumachen. Man kann in einer Gruppe am Zug teilnehmen oder am Straßenrand Fasching feiern. Auch Teilnehmer aus anderen Stadtteilen und dem Umland sind willkommen, informiert der Veranstalter: „Eingeladen sind alle Vereine und Gruppen, die sich mit ihrem Thema bei unserem Kinderfaschingsumzug einbringen möchten.“ Erlaubt seien kleine, selbst gebaute Wagen. Große Wagen, auf denen Teilnehmer stehen und mitfahren, dürfen hingegen aus Sicherheitsgründen nicht am Umzug teilnehmen. Die Kosten für den Umzug übernimmt die Pfarrei. An der Snackbar vor der Kirche werden Krapfen und Bratwurstsemmeln verkauft. Auch Getränke sind im Ausschank. Kindern wird empfohlen, kleine Taschen mitzubringen. Es dürfte wieder Süßigkeiten „regnen“.

