"Spaziergänge": Die Dynamik der Corona-Demos in Augsburg hat sich verändert

Plus Die Bewegung gegen Corona-Maßnahmen löst sich in Augsburg von einem geordneten Rahmen. Bislang ist sie friedlich. Doch das Konfliktpotenzial wächst.

Der Anlass, die Menschen, die Parolen - vieles war an diesem Montagabend in Augsburg so, wie man es von bisherigen Protest-Kundgebungen gegen Corona-Maßnahmen schon seit Wochen kennt. Doch mit dem Übergang von angemeldeten Veranstaltungen zu unkontrollierten Protestmärschen hat sich etwas verändert, das über die reine Entkoppelung vom geordneten Rahmen hinausgeht. Die Bewegung in Augsburg - auch wenn sie nur eine Minderheit der Bevölkerung repräsentiert - hat eine neue Dynamik erreicht, mit der auch das Konflikt-Potenzial wächst.

