SPD fordert Corona-Stadtratskommission

Die Maßnahmen und das Krisenmanagement in Augsburg während der Pandemie in Augsburg müssten ausgewertet werden, so die Sozialdemokraten.

Die Augsburger SPD-Fraktion hat eine Stadtratskommission zur Auswertung der Erfahrungen aus der Corona-Pandemie beantragt. Die Kommission soll die organisatorische Abwicklung und die durch die Stadt Augsburg getroffenen Maßnahmen untersuchen und auswerten. Ziel solle dabei sein, Vorsorge für künftige, ähnlich gelagerte Krisensituationen zu treffen. Es gehe keinesfalls darum, im Nachhinein alles infrage zu stellen, betont die SPD. „Vor der Corona-Pandemie hatten weder die Stadtgesellschaft noch die Stadtregierung Erfahrungen mit einer solchen Krise. Entsprechend musste vieles sehr schnell gelernt und umgesetzt werden, um die Stadtbevölkerung bestmöglich zu schützen, Erkrankten zu helfen, aber auch, um soziale Härten, die aus der Pandemiebekämpfung entstanden, abzufedern", so Fraktionschef Florian Freund. Es sei nicht verwunderlich, wenn manches am Anfang nicht reibungslos geklappt habe. An dieser Stelle wolle man ansetzen, um besser vorbereitet zu sein. Eine Auswertung müsse konstruktiv, aber auch kritisch sein, so Fraktionsvize Frederik Hintermayr. Womöglich werde es künftig häufiger ähnliche Krisen geben. Dafür sei Vertrauen der Stadtbevölkerung in die politischen Akteure nötig. "Auch hierfür ist eine kritische Auswertung der Corona-Zeit unabdingbar“, so Hintermayr. (skro) Lesen Sie dazu auch Augsburg Plus Wie Stadt und Uniklinik die Corona-Pandemie aufarbeiten

