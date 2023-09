SPD-Fraktionschef Mützenich sprach mit Bürgern

Eine Woche vor der Landtagswahl holt die SPD Mützenich und Spitzenkandidat Florian von Brunn nach Augsburg zum Bürgerdialog.

Im Wahlkampf haben die Augsburgerinnen und Augsburger stets eine große Chance, Bundes- und Landespolitiker etwas besser kennenzulernen. Die Augsburger SPD holte am Freitagabend gleich zwei nach Augsburg: Bundestags-Fraktionschef Rolf Mützenich und den Fraktionsvorsitzenden im Landtag, Florian von Brunn. Die beiden kamen zu Bürgergesprächen im König von Flandern in der Maximilianstraße und am Lechhauser Schlössle, um mit den Augsburgerinnen und Augsburgern ins Gespräch zu kommen. An Prominenz bot die SPD im Wahlkampf bisher Generalsekretär Kevin Kühnert auf. Bundeskanzler Olaf Scholz war kürzlich im Rahmen eines AZ-Live-Gesprächs in Augsburg, absolvierte aber keinen öffentlichen Parteitermin. (AZ)