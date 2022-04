Spediteure veranstalten am Samstag einen Lkw-Korso durch Augsburg

Mit einem Lkw-Korso protestieren Spediteure gegen die hohen Sprit- und Energiepreise. Die Polizei wird die Demonstration auf der Strecke durch Augsburg begleiten.

Demonstrationen an Samstagen sind in Augsburg nicht ungewöhnlich. Nun findet eine besondere Aktion statt. Für Samstag, 2. April, kündigen Spediteure, Transportunternehmer und Beschäftigte aus diesen Branchen einen Korso an. Gefahren wird mit Lastwagen. Die Aktion ist mit der Stadt Augsburg abgestimmt, die Polizei wird den Fahrzeugkonvoi auf der 15 Kilometer langen Strecke begleiten.

Lkw-Korso am Samstag durch Augsburg: Das ist die Strecke

Veranstaltungsleiter ist Robert Baumann von der Spedition BT Logistic mit Sitz in Affing. Er sagt: "Ziel der Veranstaltung sollte sein, Aufmerksamkeit zu erzeugen und ein Zeichen an die Politik zu senden." Man möchte branchenübergreifend darauf aufmerksam machen, dass eine Pleitewelle des Mittelstandes drohe und die Politik jetzt handeln müsse.

Vor der Protestfahrt findet am Messegelände gegen 12 Uhr eine Kundgebung statt. Erwartet wird der Landtagsabgeordnete Fabian Mehring (Freie Wähler). Baumann rechnet mit 50 bis 100 Fahrzeugen, "wobei man das wirklich schlecht einschätzen kann". Mitte März habe es in Memmingen eine vergleichbare Aktion gegeben. 40 Fahrzeuge waren daran beteiligt.

Protestfahrt mit Lkw: Start ist um 13 Uhr am Messegelände in Augsburg

Die Abfahrt am Augsburger Messegelände ist für 13 Uhr geplant. Die Strecke führt über die Friedrich-Ebert-Straße, Rumplerstraße zur Haunstetter Straße. Über die Schleifenstraße geht es weiter in Richtung Lechhausen (Blücherstraße). Von hier ist die Innenstadt das Ziel. Entlang der Gögginger Straße geht es zurück zur Messe.