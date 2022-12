Spektakuläre Aktion auf der A8: Polizei stellt 24-jährigen Unfallfilmer

Ein betrunkener Autofahrer verursachte einen Unfall auf der A8 bei Augsburg. Das filmte ein junger Mann, raste davon und wurde nahe Burgau von der Polizei gestellt.

Ein betrunkener Autofahrer verursachte am Sonntagmorgen einen Unfall auf der A8 auf Höhe der Anschlussstelle Augsburg-West. Der Mann war mit einem Wert von gut einem Promille unterwegs, so die Polizei. Am Unfallort lagen einzelne Fahrzeugteile. Für einen vorbeifahrenden Autofahrer musste der Unfall etwas Faszinierendes ausgelöst haben. Er filmte beim Vorbeifahren mit dem Handy. Die Polizei registrierte die Tat. Im Bereich von Burgau (Kreis Günzburg) wurde der 24-jährige Mann aus Bulgarien aus dem Verkehr gezogen. Er hat jetzt einigen Ärger am Hals.

Der Unfall passierte am Sonntag an der Anschlussstelle Augsburg-West

Der Unfall passierte am Sonntag gegen 7 Uhr. Ein 22-Jähriger war offenbar mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Stuttgart unterwegs, so die Polizei. Nach einem Bremsmanöver geriet der Fahrer quer über die Fahrbahn ins Schleudern. Er prallte mit seinem BMW gegen eine Leitschutzplanke. Durch herumfliegende Teile wurden dabei auch andere Fahrzeuge beschädigt.

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch beim 22-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von gut einem Promille. Zur Bestimmung des Alkoholwerts wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand Sachschaden von über 40.000 Euro. Gegen den 22-Jährigen wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol ermittelt.

Der Unfall sorgte für einen weiteren Zwischenfall. Ein 24-jähriger Autofahrer filmte die Unfallstelle beim Vorbeifahren mit seinem Smartphone und wurde dabei von Beamten beobachtet. Eine Polizeistreife fuhr dem Mann nach, um ihn einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Dabei hielt sich der Fahrer nicht an die Verkehrsregeln, indem er mit etwa 30 Stundenkilometern schneller als erlaubt unterwegs war.

Der flüchtige Fahrer wurde nahe der Anschlussstelle Burgau von der Polizei gestellt

Im Bereich der Anschlussstelle Burgau wurde das Auto von der Polizei angehalten. Neben dem Benutzen des Mobiltelefons während der Fahrt muss sich der Bulgare wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes verantworten. Zudem wurde eine Sicherheitsleistung von über 250 Euro fällig.