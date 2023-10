Spektakuläre Beleuchtung: So bunt erstrahlt Augsburg bei den Light Nights

Augsburg kann leuchten: Die Light Nights stehen in diesem Jahr ganz im Zeichen von Elias Holl. Und das Publikum kann seinem Werk sogar einen neuen Anstrich verpassen.

Das hätte sich der alte Holl wohl niemals träumen lassen. Dass sein Konterfei einmal auf seinem Meisterstück, dem Augsburger Rathaus, tanzen würde. Und dann noch gemeinsam mit Bert Brecht und Mozart. Zur berühmten Pianosonate des Letzteren rocken die drei Augsburger mit stylischen Sonnenbrillen am Freitagabend den Rathausplatz. Die Light Nights, die am Freitag Premiere feierten und bis Sonntag, 22. Oktober, dauern, stehen diesmal ganz im Zeichen des weltbekannten Stadtbaumeisters Elias Holl, der 2023 seinen 450. Geburtstag feiert. Und Tausende lassen sich zum Auftakt am Freitag von dem Spektakel verzaubern. Nieselregen hin oder her. Begeistert jubelt die Menge, als die erste Show des Abends über das Rathaus flimmert. Und ganz nebenbei gibt es für die Kinder, die teils mit offenem Mund nach oben starren, gleich ein bisschen Bildung mit dazu. "Links Brecht, rechts Mozart", raunt ein Vater seinem Sohn in der Menge zu. Und das kleine Mädchen, das beim Anblick von Holl aufgeregt "Ein Heiliger" ruft, hat an diesem Abend seine erste Begegnung mit dem großen Augsburger Baumeister.

Überall in der Stadt setzen die Scheinwerfer seine Bauten in Szene - darunter das Rathaus, den Perlachturm oder den Neuen Bau am Rathausplatz. Einen Monat lang hat ein 20-köpfiges Team vom Festival Lights of Berlin am 3D-Videomapping für das Rathaus gearbeitet, erzählt Projektleiter Maximilian Trapp. Auch das Modehaus Eckerle setzen sie kunterbunt in Szene. Dort stärken sich Robert Jenkewitz und Petra Reiner mit einem Wodka-Maracuja für die lange Einkaufsnacht. Auf die Suche nach einem Wintermantel will sich Jenkewitz machen und nebenbei das Flair der Light Night genießen. "Wir nutzen einfach die Gunst der Stunde und bummeln ein bisschen rum." Eine Idee, die an diesem Abend einige haben. Kurz nach dem Start ist in der Philippine-Welser-Straße kaum noch ein Durchkommen. Der Andrang in den Geschäften ist dagegen noch überschaubar.

Die Anna-Kirche können die Besucher selbst in Farbe tauchen

An der Anna-Kirche, einem weiteren Holl-Bau, können die Besucher der Light Nights selbst aktiv werden. "Drugg amol ans Dischblai na", steht in bestem Augschburgerisch auf die ehrwürdige Kirche geschrieben. Mit ein paar Fingerstrichen auf einem Bildschirm bringt die sechsjährige Maja die Augsburger Nacht und die Anna-Kirche zum Leuchten. Wer es gerne ein bisschen ruhiger mag und gleichzeitig etwas über Elias Holl erfahren will, ist ein paar Meter weiter im Annahof richtig. Dort flirrt die Vita des berühmten Baumeisters über eines seiner bedeutendsten Bauwerke. Vom bequemen Liegestuhl aus kann man sich hier mit einem Gläschen Prosecco bilden und gleichzeitig bestaunen, wie der Efeu in Sekundenschnelle die Fassade hinaufrankt.

Der schießt auch am Königsbau am Königsplatz blitzschnell die Wände hinauf, die die Lichtkünstler pulsieren und einstürzen lassen, in verschiedenste Farben und Formen tauchen. Gut beschirmt haben die Passanten hier ihre Handys gezückt, um das Spektakel festzuhalten.

Warum der Stromverbrauch niedriger ist als sonst

Auch auf dem Moritzplatz, wo drei Teslas wie von Geisterhand ihre ganz eigene Lichtershow choreographieren. Sehr viel ruhiger geht es dagegen im Garten des Schaezlerpalais zu. Hier haben das LabBinaer und Felix Weinold zum Gedicht "Weltende" in 450 Stunden einen analogen Kontrapunkt zu den sonst so digitalen Lichtspektakeln geschaffen. Klaus Müller vom Staatstheater rezitiert mit sonorer Stimme den Text, bevor sich dort zum "Danse macabre" Würmer und Heuschrecken auf der Fassade breit machen und wahre Feuerstürme toben.

Rund 100.000 Euro kostet die Stadt das dreitägige Spektakel, das nur mit Unterstützung zahlreicher Sponsoren zu finanzieren ist. Die Kosten für den Strom halten sich dabei laut Projektleiter Heinz Stinglwagner aber in Grenzen. Denn das Schwierigste an den Light Nights sei tatsächlich nicht, die Stadt zu beleuchten, sondern sie zunächst einmal dunkel zu bekommen. "Weil wir die Laternen und die Beleuchtung der Gebäude ausschalten, brauchen wir an diesen Tagen tatsächlich weniger Strom als sonst."