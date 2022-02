Augsburg

vor 47 Min.

Spektakuläre Modelleisenbahn lag in Trümmern, jetzt fährt sie wieder

Plus Die Spur-1-Bahn war der ganze Stolz des Vereins Miga, bevor sie zerstört werden musste. Nach dem Umzug in ein neues Domizil wurde hart für eine neue Modelleisenbahnwelt gearbeitet.

Von Eva Maria Knab

Na so was. Ein Zug der Schweizer Lötschbergbahn fährt mitten durch die Friedberger Lechleite. In einem Wäldchen an der Strecke fällt ein Baum um und richtet sich wieder auf. Die reale Welt sieht anders aus. Aber egal. In einer früheren Möbelhalle in Augsburg-Lechhausen ist eine Miniaturwelt für Eisenbahnen wieder auferstanden, die zuvor in Trümmern gelegen war. "Drei Jahre haben wir gebaut, jetzt fahren die fahren die Züge wieder", sagt Modelleisenbahner Richard Baulig mit einem leisen zufriedenen Grinsen im Gesicht. Er und seine Mitstreiter genießen diesen Glücksmoment. Noch nicht lange her, da herrschte bei ihnen Weltuntergangsstimmung.

