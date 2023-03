Augsburg

28.02.2023

Spektakulärer Kraftakt: Kühlmaschine der City-Galerie schwebt durch die Luft

Plus Zwei Kräne sind nötig, um ein Aggregat auf das Parkdeck der City-Galerie zu hieven. Dafür wurde eine Zufahrt gesperrt. Es ist nicht der letzte Einsatz dieser Art.

Von Michael Hörmann

Im September 2001 ist die City-Galerie in Augsburg eröffnet worden. Das Einkaufscenter mit seinen 100 Geschäften ist das größte in Schwaben. Ein Teil der technischen Ausstattung ist zwischenzeitlich in die Jahre gekommen. Dies gilt unter anderem für vier tonnenschwere Kühlmaschinen, die auf dem Parkdeck des Centers stehen. Sie sorgen für die Klimatisierung des Centers und der einzelnen Läden. Am Dienstag ist eine Kühlmaschine ausgetauscht worden. Es war ein spektakulärer Kraftakt. Zwei Baukräne in unterschiedlicher Größe kamen zum Einsatz. Es lief nicht alles rund. Centermanager Axel Haug berichtet, dass es jedenfalls nicht der letzte Einsatz dieser Art in Augsburg gewesen sei.

