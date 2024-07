Spende ermöglicht Schlafplätze für junge Wohnungslose

PEine pivate Stiftung finanziert die Anschaffung von vier Holzstockbetten in Hochzoll. Es ist ein Projekt der Caritas.

Auch in Augsburg geraten junge Erwachsene und Jugendliche immer wieder in Lebenssituationen, die in der Wohnungslosigkeit enden können. Um ein Leben auf der Straße mit den damit verbundenen möglichen Auswirkungen Mietprostitution und Drogenkonsum zu vermeiden, hat die Caritas Augsburg zusammen mit der Stadt Augsburg vor kurzem eine Notschlafstelle in Hochzoll eingerichtet.

Caritas-Geschäftsführer Otto Bachmeier sagt: "Gerade für unsere jungen Erwachsenen war es uns bei unserem Projekt besonders wichtig, eine wohnliche Einrichtung zu schaffen." Dank der Spende einer privaten Stiftung habe man vier Holzstockbetten anschaffen. Diese bieten mehr als nur einen Schlafplatz, heißt es weiter. Die Stifter möchten anonym bleiben.(AZ)