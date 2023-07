Spendenaktion für den Augsburger Wiesn-Toni ist jetzt angelaufen

Die Familie von "Wiesn-Toni" Tamer Bugan wurde von den Reaktionen auf sein schweres Schicksal überwältigt. Nun ist die Spendenseite für den 50-Jährigen online.

Groß war die Anteilnahme nach unserer Berichterstattung über das Schicksal von Wiesn-Toni Tamer Bugan. Der gebürtige Augsburger, der mehr als 30 Jahre lang in der Gastronomie gearbeitet hat, darunter 16 Jahre lang im Bräurosl-Zelt auf dem Münchner Oktoberfest, war im April von einem Hausdach auf Bali gestürzt und hatte sich mehrere Halswirbel gebrochen. Nun liegt er mit einer Querschnittslähmung in einem Spezialkrankenhaus in Murnau. Ob er jemals wieder laufen kann, ist noch unklar. Weil das Rückenmark nicht durchtrennt, sondern lediglich gequetscht wurde, besteht aber nach wie vor Hoffnung.

Viele Weggefährten wollen den Augsburger Wiesn-Toni unterstützen

Allen Beteiligten ist jedoch klar: Es wird ein langer Weg werden. Und ein kostspieliger. Deshalb hat die Familie von Tamer Bugan unter dem Stichwort " Wiesn Toni" nun eine Spendenaktion auf dem Onlineportal "Go fund me" ins Leben gerufen. Wie Tamer Bugans Bruder Selcuk erklärt, sei man im Nachgang der Berichterstattung unserer Redaktion von einer Flut von Nachrichten überwältigt worden. "Viele haben sich gemeldet und gefragt, wo sie spenden können. Darunter auch einige, die ich selbst gar nicht kenne. Jetzt ist die Seite fertig und wir hoffen darauf, dass sich viele Menschen beteiligen und helfen."

Jede einzelne Spende könne einen bedeutenden Unterschied im Leben des 50-Jährigen bewirken, schreibt Selcuk Bugan im Spendenaufruf auf "Go fund me". "Lasst uns gemeinsam für meinen Bruder kämpfen und ihm die notwendigen Ressourcen geben, um trotz aller Widrigkeiten die Chance auf eine Besserung zu ermöglichen."

