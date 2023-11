Autofahrer flüchtet nach Auffahrunfall

Ein Verkehrsunfall in Augsburg-Spickel beschäftigt die Polizei. Die Ermittler suchen nach einem Geländewagenfahrer, der nach einer Karambolage einfach davonfuhr.

In der Friedberger Straße hat sich am Montag gegen 13.30 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Der Verursacher flüchtete, berichtet die Polizei. Den Angaben der Ermittler zufolge war der Fahrer eines schwarzen BWM auf der Friedberger Straße stadtauswärts unterwegs gewesen und hatte an der Ampel in der Straße "Am Eiskanal" verkehrsbedingt anhalten müssen. "Ein unbekannter Fahrer eines weißen Geländewagens bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr dem BMW auf", so die Polizei. Anschließend fuhr der Fahrer des Geländewagens davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An dem BMW entstand ein Sachschaden von etwa 1000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der 0821/323-2710 zu melden. (jaka)