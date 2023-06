Drei Personen prellen die Zeche in Restaurant und attackieren Mitarbeiter

Drei Gäste eines Restaurants in Augsburg zahlen die Rechnung nicht und gehen raus. Als sie ein Mitarbeiter zur Rede stellt, werden sie handgreiflich.

Drei bislang unbekannte Personen haben am Sonntag in einem Restaurant in der Hofrat-Röhrer-Straße nicht gezahlt und anschließend auf einen Mitarbeiter der Gastwirtschaft eingeschlagen. Der Mann wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei berichtet. Den Angaben zufolge verließen die drei Personen gegen 18.15 Uhr das Restaurant, die Rechnung beglichen hatten sie nicht. Ein Mitarbeiter bemerkte dies, folgte den dreien bis zum Spickelbad und forderte sie auf, zu zahlen. "Nach einer zunächst verbalen Auseinandersetzung gingen die drei bislang Unbekannten schließlich auf den Mitarbeiter los, schlugen ihn und traten auf ihn ein", teilt die Polizei mit. Anschließend flüchteten die Täter zu Fuß in Richtung Friedberger Straße.

Der Mitarbeiter verständigte schließlich vom Restaurant aus die Polizei. Die drei Unbekannten wurden wie folgt beschrieben: Beim ersten Täter soll es sich um einen etwa 20 Jahre alten Mann mit gebräunter Haut handeln, der dunkle Haare hatte und einen grauen Rucksack sowie ein zerrissenes T-Shirt trug. Er sprach "mit ausländischem Akzent", so die Beschreibung. Der zweite Täter war demnach ein etwa 40 Jahre alter Mann mit Glatze, die dritte Person eine etwa 40 Jahre alte Frau, die grüne Oberbekleidung trug. Die Polizei ermittelt nun wegen Zechbetrugs und eines Körperverletzungsdeliktes gegen die bislang Unbekannten und bittet unter der Telefonnummer 0821/323-2710 um Hinweise. (jaka)