Unbekannter Täter schlägt Frau und verletzt sie

Ein Gewaltdelikt im Augsburger Spickel beschäftigt die Ermittler. Ein bislang unbekannter Täter soll eine Frau ins Gesicht geschlagen. Es liegt eine Personenbeschreibung vor.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am Mittwoch in der Heimgartenstraße gekommen. Nach Angaben der Polizei sprach ein bislang unbekannter Mann gegen 15 Uhr eine 35-jährige Frau an "und schlug ihr dann offenbar ins Gesicht und trat ihr auf den Fuß", so die Ermittler. Anschließend ging der Täter in Richtung Norden davon. Die Frau wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. Der bislang unbekannte Mann wurde wie folgt beschrieben: Er soll etwa 30 bis 40 Jahre alt sein, war demnach etwa 1,78 Meter groß, hatte laut Polizei ein "nordafrikanisches Erscheinungsbild" und trug einen schwarzen karierten Mantel mit Kapuze. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und nimmt unter der Telefonnummer 0821/323-2710 Hinweise entgegen. (jaka)