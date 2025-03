Spiegel beschädigt: Porschefahrer und Rennradler geraten aneinander

Ein 45-jähriger Radfahrer hat am Mittwoch in der Hermann-Kluftinger-Straße den Außenspiegel eines Porsche beschädigt. Anschließend kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Laut Polizei fuhr der 45-Jährige gegen 19.30 Uhr offenbar mit seinem Rennrad am Porsche eines 53-Jährigen vorbei und beschädigte den linken Außenspiegel. Der 53-Jährige verfolgte daraufhin den Radfahrer und stellte ihn in der Böheimstraße zur Rede. Hier kam es offenbar zu einer körperlichen Auseinandersetzung sowie zu Beleidigungen. Der Porschefahrer wurde dabei leicht verletzt. Der genaue Schaden an dem Wagen wird derzeit noch geklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung gegen den 45-Jährigen sowie wegen Beleidigung gegen den 53-Jährigen. Zeugen, die die Vorfälle beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter Telefon 0821/323-2710 zu melden. (gau)

Außenspiegel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Porsche Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis