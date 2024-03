Spielplätze in Augsburg: Hier werden neue Geräte aufgestellt

Die Stadt Augsburg hat entschieden, an welchen Spielplätzen im Stadtgebiet neue Rutschen und Co. aufgestellt werden. Der Bolzplatz in Bergheim rückt näher.

An der Stadtgrenze von Augsburg zu Königsbrunn liegt der Ilsesee. Er ist ein beliebtes Naherholungsgebiet. Im Sommer nutzen Gäste den See für eine Abkühlung. Zum Angebot gehören ferner Spielgeräte. Die Stadt Augsburg hat angekündigt, dass sie jetzt einige Geräte austauschen wird. Aufgelistet werden Tischtennisplatte, Federwippgerät und Sandbagger. Die Investitionen gehören zu einem Gesamtpaket von neuen Spielgeräten an städtischen Spielplätzen und in Naherholungsgebieten.

Auch am Autobahnsee und am Kuhsee werden Geräte ausgetauscht. Dazu gehören ähnlich wie am Ilsesee Tischtennisplatten. Insgesamt 18.000 Euro sind an Ausgaben für die Beschaffung der Geräte veranschlagt.

An 13 Spielplätzen im Stadtgebiet werden Spielgeräte ausgetauscht

Im städtischen Programm für neue Geräte an Spielplätzen tauchen insgesamt 13 Standorte auf. Im städtischen Haushalt sind 75.000 Euro bereitgestellt. Die Spielplätze sind über das Stadtgebiet verteilt. Es sind folgende Orte: Rote-Torwall-Staße, Lummerland-Spielplatz; Rehlingenstraße, Provinostraße (alle Innenstadt), Thomas-Breit-Straße, Schöpperanlage (beide Oberhausen), Erzgebirgsstraße, Allgäuer Straße (beide Göggingen), Seidererstraße (Lechhausen), Prinz-Karl-Weg (Hochfeld), Wittelsbacher Park (Antonsviertel), Herrenbachschule (Spickel-Herrenbach) sowie Waxensteinstraße, nahe TSG Augsburg (beide Hochzoll).

Das Spielplatzprogramm beinhaltet ferner Investitionen für neue Freizeitmöglichkeiten. Im Stadtteil Bergheim ist an einen Bolzplatz gedacht. Am früheren Bolzplatz steht nun das Feuerwehrhaus. Ein alternativer Standort ist gefunden. Jetzt geht es laut Stadt darum, gemeinsam mit Jugendlichen das Projekt voranzubringen. Ziel ist es, dass der Bolzplatz im Jahr 2025 gebaut wird.

