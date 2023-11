Augsburg

vor 23 Min.

Spielplatz und Aussichtsterrasse: Wie soll das Theaterviertel aussehen?

Plus Die Stadt Augsburg möchte fünf Jahre vor Inbetriebnahme des Theaters mit den Bürgern ins Gespräch kommen, wie das Viertel drumherum aussehen soll. Auch Ideen wie eine Dachbar zählen dazu.

Von Stefan Krog Artikel anhören Shape

Die Bemühungen der Stadt, im Zuge Theatersanierung auch die Straßenzüge drumherum umzugestalten und ein Konzept für das Quartier zu entwickeln, werden sieben Jahre nach der Schließung des Großen Hauses konkreter. Eine Initiative, unter anderem getragen von Gastronomen, hatte dies vehement gefordert, nachdem die Stadt die eigentliche Sanierung erst weiter vorantreiben wollte. Inzwischen, so Kulturreferent Jürgen Enninger (Grüne), sei man so weit, dass man Ideen sammeln und zu einem Konzept zusammenbinden könne. "Wenn man ein Theater baut, dann verändert dies das Viertel drumherum", so Enninger.

Das geht damit los, dass im Zuge der Theatersanierung die Kasernstraße zu einer Fußgängerzone umfunktioniert wird, in der Außengastronomie stattfinden soll. Am Schnittpunkt von Kasern-, Theater- und Ludwigstraße wird ein Platz entstehen. Im Zuge der jetzt startenden Überlegungen könnte es um eine Umgestaltung der Ludwigstraße und eine Verkehrsberuhigung in Grottenau und Volkhartstraße gehen. Und auch die Fuggerstraße, die seit zehn Jahren auf ihre Sanierung wartet, dürfte in dem Prozess ein Thema werden. Es gehe aber nicht nur um Städtebau, betont Enninger. Mit Staatstheater, Staatsbibliothek, Stadtbücherei und dem Leopold-Mozart-College gebe es viele Kultureinrichtungen an einem Fleck. "Das Potenzial für einen Kulturkiez ist da", so Jürgen Enninger. Auch wenn das Theater seine Räume für die freie Szene öffnet, werde das Impulse geben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen