Augsburg

Spitze Stäbchen und Erbrochenes: So läuft die Reinigung beim Plärrer

Plus Wenn die Feierfreudigen noch im Bett liegen, räumt ein kleines Team auf dem Festgelände auf. Das muss fix gehen – dennoch bleibt auch Zeit für Entspannung.

Von Bill Titze

Die Gefahr lauert auf dem Plärrer dort, wo man sie am wenigsten erwartet. Was den Puls in die Höhe treibt, sind Holzstäbchen, von denen am Abend zuvor Volksfestbesucher Kartoffelsnacks genossen haben. Die spitzen Stäbe schießen geradezu aus den dünnen Mülltüten und machen den Reinigungskräften das Leben schwer. Schließlich besteht Verletzungsgefahr. Es ist nicht die einzige Herausforderung, die auf die Reinigungskräfte auf dem Plärrer wartet.

Eine Mannschaft von vier Leuten sorgt jeden Morgen für Sauberkeit auf dem Festgelände. Chef ist Michael Karl, der seit diesem Jahr mit seinem Team für die Reinigung beim Volksfest verantwortlich ist. Samstag und Sonntag geht es um sechs Uhr los, unter der Woche etwas später. Wieso sie das Ganze nicht abends machen? "Da laufen ja dann doch immer noch Betrunkene übers Gelände", erklärt Karl. Die sind am frühen Morgen weit und breit nicht zu sehen. Am Wochenende sammelt sich deutlich mehr Abfall an. Dann stapeln sich benutzte Servietten, Trinkbehälter oder Taschentücher bis weit über den Rand der etwa 15 Mülltonnen auf dem Gelände. Deutlich weniger fällt unter der Woche an, der Festplatz wirkt da beinahe schon reinlich, als es mit der Putzaktion losgeht.

