Spitzengastronomen in Augsburg behalten ihre Sterne

Am Dienstagabend wurden in Karlsruhe die Auszeichnungen für 2023 verliehen. Das sind die Ergebnisse für Augsburgs Spitzenköche.

Ein Stern des Restaurantführers Michelin ist der Ritterschlag für alle Spitzenköche. Am Dienstagabend wurden die neuen Preisträger bei einer Gala in Karlsruhe vorgestellt. In Augsburg herrscht danach Freude und Erleichterung: Alle drei Sterneköche behalten ihre Auszeichnungen. Für das August von Christian Grünwald gibt es wieder zwei Sterne, Simon Lang vom Sartory und Benjamin Mitschele mit der Alten Liebe bleiben mit jeweils einem Stern ebenfalls in der Spitzenliga. (lim)

