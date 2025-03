Sprengstoff aus Weltkrieg auf einer Baustelle in Augsburg entdeckt

Schon wieder gibt es einen Kampfmittelfund aus dem Weltkrieg in Augsburg, dieses Mal im Stadtteil Bärenkeller. Wie die Stadt am frühen Donnerstagabend meldet, wurde eine größere Menge Sprengstoff an der nördlichen Stadtgrenze in der Nähe des Güterverkehrszentrum entdeckt. Offenbar wurde der Fund auf einer Baustelle gemacht.

Sprengstoff-Fund in Augsburg bei GVZ: Bereich abgesichert

Nach ersten Informationen ist die Fundstelle abgesichert. Aktuell bestehe keine Gefahr für ein angrenzendes Wohngebiet und das umliegende Gewerbegebiet, heißt es weiter. Derzeit liefen Untersuchungen auf der Baustelle im Bereich Karlsruher und Frankfurter Straße im Süden des Güterverkehrszentrums. Demnach handelt es sich um eine größere Menge Sprengstoff aus dem Zweiten Weltkrieg.

Das betroffene Gebiet im Radius von 150 Metern um den Fundort ist für den Verkehr vorläufig gesperrt.

Ende Januar erst war ein Baggerfahrer auf einer Baustelle in Haunstetten auf eine Fliegerbombe gestoßen. Eine größere Evakuierung erfolgte. Unter anderem mussten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Premium Aerotec das Werksgelände verlassen. Die rund 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe wurde erfolgreich entschärft.