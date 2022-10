Sprit statt Alkohol: Betrunkener Autofahrer wollte auftanken

Die Fahrt eines 39-Jährigen endete in Augsburg-Oberhausen an einer Zapfsäule mit einem Unfall. Die Polizei stellt hohen Promillewert beim Mercedes-Fahrer fest.

Das konnte nicht gut gehen: Ein betrunkener Autofahrer beendete seine Fahrt an einer Tankstelle im Augsburger Stadtteil Oberhausen. Seinen Führerschein ist der Mann jetzt los. Die Polizei stellte bei einer Kontrolle einen hohen Promillewert fest.

Wie die Polizei informiert, war am Donnerstag gegen 22 Uhr ein Mercedes-Fahrer auf das Gelände einer Tankstelle im Gablinger Weg gefahren. Dabei streifte der Fahrer an einer Zapfsäule zwei Randsteine und beschädigte diese augenscheinlich. Auch die Reifen des Autos wurden beschädigt. Anschließend stieg der 39-jährige Fahrer aus dem Pkw aus und torkelte über das Tankstellengelände. Eine verständigte Polizeistreife traf den Mann noch auf dem Tankstellengelände an.

Wie sich bei einem Atemalkoholtest herausstellte, war er mit knapp 1,6 Promille erheblich betrunken. Eine Blutentnahme war notwendig. Des Weiteren wurde der Führerschein des Mannes sichergestellt. Den 39-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (möh)