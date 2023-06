Augsburg

Staatsanwalt erhebt Anklage nach Gewaltexzess am Königsplatz

Am Königsplatz in Augsburg hat sich kurz vor Jahreswechsel eine schwere Straftat ereignet. Nun hat die Staatsanwaltschaft einen 18-Jährigen angeklagt.

Plus Ein junger Erwachsener soll einen Mann am Kö in Augsburg mit einem Schlag fast umgebracht haben. Nun soll der Fall vor Gericht. Von einem gehen die Ermittler nicht mehr aus.

Der Schlag hätte den 44-jährigen Mann fast umgebracht, mehr als zwei Wochen lang lag er danach im Koma. Was sich am 31. Dezember vergangenen Jahres am Königsplatz abspielte, ist eine Tragödie – und auch ein Fall, der zeigt, wie schwerwiegend die Folgen von Schlägereien im Nachtleben sein können. Nun hat die Staatsanwaltschaft Augsburg Anklage gegen den 18-Jährigen erhoben, der damals zugeschlagen haben soll und seit einem halben Jahr in Untersuchungshaft sitzt. Anders als noch vor einigen Monaten gehen die Ermittler aber nicht mehr davon aus, dass Manuel R. (Name geändert) bei der Tat einen Tötungsvorsatz gehabt oder den Tod des 44-Jährigen zumindest billigend in Kauf genommen habe.

Wie berichtet, soll der 44-Jährige an dem Tag gegen 6 Uhr in der Früh am Königsplatz in einen Streit mit Manuel R. und einem anderen 18-Jährigen geraten sein, die Polizei sprach danach von einer "gegenseitigen körperlichen Auseinandersetzung". Manuel R. soll "erheblich alkoholisiert" gewesen sein, der 44-Jährige "überdurchschnittlich alkoholisiert". Eine alkoholgeschwängerte Situation, die hochkochte, so klangen die ersten Einschätzungen der Ermittler. Und eine, die eigentlich schon hätte beendet sein können, als der 44-Jährige auf dem Boden lag und die beiden 18-Jährigen nach mehreren Tritten gegen ihn von dem Mann abließen. Laut Polizei stand der 44-Jährige allerdings wieder auf, folgte dem Duo und sprach es erneut an – daraufhin soll Manuel R. zugeschlagen haben.

