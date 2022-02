Staatsbibliothek zieht um: Wie man 570.000 Schriften verpackt und wiederfindet

Plus Die Augsburger Staatsbibliothek wird modernisiert und muss so lange nach Lechhausen wechseln. Der Umzug wird generalstabsmäßig vorbereitet. Dabei gibt es eine Überraschung.

Jetzt geht's ans Einpacken. Ursula Kohler und Antonia Rottenkolber haben alle Hände voll zu tun. Die beiden Frauen stehen mit ihren Kolleginnen und Kollegen vor schier endlosen Regalen und einer gewaltigen Aufgabe. Sie müssen einen Umzug von mehr als einer halben Million Bücher und Bände in der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg vorbereiten. Und zwar so, dass man sie danach problemlos wieder auffinden kann. Beim Transport dürfen die teils empfindlichen Schriftstücke keinen Schaden nehmen, das wäre fatal. Deshalb gibt es für die wertvollsten Stücke eine eigene Lösung.