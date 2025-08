Staatstheater-Bilanz: Welche Inszenierungen beliebt waren und welche wieder kommen

Das Staatstheater Augsburg ist zurück auf dem Vor-Corona-Niveau: Mit gut 187.000 Besucherinnen und Besuchern kamen diese Spielzeit so viele Gäste, wie zuletzt in der Saison 2018/2019. Einige der Inszenierungen, die besonders gut beim Publikum ankamen, sind auch in der neuen Spielzeit, die Mitte September startet, wieder zu sehen.

Publikumsrenner: Dass die Inszenierungen auf der Freilichtbühne jedes Jahr besonders viele Zuschauer ansprechen, hat mehrere Gründe. Zum einen hat die Freilichtbühne über 2000 Plätze und kann mit einer Aufführung sehr viele Menschen auf einmal erreichen. Zum anderen locken dort leichtere Stücke wie Musicals und Operetten auch Publikum, das sonst eher nicht ins Theater geht. Über 35.000 Menschen sahen dieses Jahr das Musical „Evita“, sechs Vorstellungen mussten aufgrund des Wetters abgesagt werden. Auch diese wären mit je 2000 Gästen nahezu ausverkauft gewesen. Mit rund 20.000 Zuschauern war das zweitbeliebteste Stück der Saison „Eine Weihnachtsgeschichte“. Auch das Tanztheater „Frida“ und das Schauspiel „Mord im Orientexpress“ kamen mit je 7000 Besuchern gut beim Publikum an.

Schauspiel/Ballett: Diese Sparte scheint in Augsburg an Beliebtheit zu gewinnen. Mehrere Produktionen auf der Brechtbühne am Gaswerk waren zu 100 Prozent ausgelastet, so das Stück „Effi, Ach, Effi Briest“ und die Brecht-Inszenierung „Deine Arbeit hasst dich, weil sie dich nicht braucht“ oder „Mord im Orientexpress“. Für Intendant André Bücker ist dies ein Zeichen dafür, dass das Schauspiel inzwischen ebenso beliebt ist wie die Sparte Ballett. Hier waren alle sechs Produktionen ausverkauft.

Konzerte: Hier verzeichnet Intendant Bücker ein zunehmend jüngeres Publikum. Schüler, Studenten und Auszubildenden nutzten hier vor allem das Angebot kostenloser Konzerttickets. Dieses gilt für Menschen bis zum Alter von 27, die sich in einer Ausbildung befinden, die Tickets gibt es direkt an der Abendkasse. Das Angebot gibt es auch in der kommenden Spielzeit wieder.

Theater Augsburg: Diese Inszenierungen werden wiederaufgenommen

Was ab Herbst wiederkommt: Zuschauer, die eine Inszenierung verpasst haben, haben kommende Spielzeit zumindest teilweise die Möglichkeit, einen Theaterbesuch nachzuholen. Wiederaufgenommen werden unter anderem die Tanztheater-Produktion „Frida“ (ab 4. Oktober im Martinipark), die Schauspiele „Deine Arbeit hasst dich, weil sie dich nicht braucht“ (ab 8. Oktober auf der Brechtbühne), „Mord im Orientexpress“ (ab 11. Oktober im Martinipark), das Kinderstück „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“ (Treppenfoyer im Martinipark) sowie die Musiktheater-Produktionen „Un ballo in maschera“ (ab 27. September auf der Brechtbühne) und „Turandot“ (ab 5. Juni auf der Freilichtbühne).

Hier gibt es Karten: Der Kartenvorverkauf für die Spielzeit 2025/26 hat begonnen. Saison-Start ist am 19. September mit einer »Werkstatt« zur Schauspiel-Inszenierung »Leonce und Lena«, mit der am 27. September die erste Premiere der neuen Spielzeit folgt. Tickets gibt es unter anderem unter Telefon Telefon: 0821/324-4900 oder unter tickets@staatstheater-augsburg.de