Stadt Augsburg bestätigt einen Tuberkulose-Verdachtsfall

Ein Tuberkulose-Ausbruch in einer Chemnitzer Pflegefachschule zieht Kreise bis nach Augsburg. Ein Mann wird nun untersucht. Grund zur Beunruhigung gibt es laut Stadt nicht.

Wegen eines Kontakts zu einer Tuberkulose-infizierten Person muss ein Mann mit Wohnsitz in Augsburg nun näher untersucht werden. Dies bestätigte die Stadt auf Anfrage unserer Redaktion. Der Fall steht in Zusammenhang mit einem Tuberkulose-Ausbruch in einer Chemnitzer Pflegefachschule, in dessen Folge vier Personen im Krankenhaus behandelt werden müssen. Bei der Überprüfung möglicher Infektionsketten stellte sich heraus, dass Betroffene auch Kontakt zu Personen aus Hamburg und Augsburg gehabt hatten.

Nach Angaben der Stadt Augsburg erreichte sie die entsprechende Meldung aus Chemnitz am Donnerstag. Demnach ist bislang unbekannt, ob sich der Mann tatsächlich infiziert hat. Er werde nun routinemäßig zu einer Blut-Untersuchung einbestellt, teilte Gesundheitsamtsleiter Thomas Wibmer mit. Habe sich der Mann tatsächlich infiziert, folgten Behandlungsschritte je nach Art der Infektion. Wie die Stadt Chemnitz auf Anfrage erklärt, war der entsprechende Infektionsfall in Chemnitz bereits kurz vor Weihnachten bekannt geworden. Die Nachverfolgung der Kontakte habe bis heute angedauert. Bislang seien weit mehr als 100 Kontakte identifiziert worden, mehr als 20 Personen gelten in diesem Zusammenhang als infiziert.

Tuberkulose-Verdacht nach Chemnitz-Kontakt: Augsburger wird untersucht

Grund zur Besorgnis ist der Fall nach Einschätzung von Wibmer nicht. Pro Jahr würden in Augsburg 300 bis 500 Tuberkulose-Kontaktpersonen untersucht, nur rund ein Zehntel davon habe tatsächlich eine Infektion. In diesem Jahr sind bislang drei Fälle im Stadtgebiet bekannt, im vergangenen waren es 18. Tuberkulose gilt nicht als hochansteckend. Entsprechende Fälle sind in der Regel gut zu behandeln, werden wegen unspezifischer Symptome oft aber erst spät erkannt.