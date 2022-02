Stadt Augsburg bietet ab sofort zweite Auffrischungsimpfung gegen Corona an

Im Augsburger Impfzentrum ist ab sofort die zweite Booster-Impfung gegen Corona möglich. Für wen sie ab wann empfohlen ist - und wie Sie an einen Termin kommen.

Zu welchem Grad die Augsburgerinnen und Augsburger gegen Corona geschützt sind, hat sich zu Beginn der Pandemie nur in einer Kategorie bemessen - genesen oder nicht. Dann kamen die Impfungen, die erste, die "vollständige", die Auffrischung ("Booster"). Der Fortschritt zeigt sich in den Zahlen, den die Stadt regelmäßig veröffentlicht: 223.750 Menschen gelten inzwischen offiziell als "vollständig" geimpft - also als doppelt geimpft, als zusätzlich geimpft nach Genesung oder nach vorheriger Einmal-Impfung mit Johnson & Johnson.

Rein rechnerisch sind das drei Viertel der Augsburgerinnen und Augsburger. Umgerechnet gut die Hälfte der Stadtbevölkerung, rund 150.000 Menschen, haben in Augsburg bereits eine Auffrischungsimpfung erhalten. Nun kommt zu diesen Kategorien eine weitere: die zweite Auffrischungs-Impfung.

Augsburgerinnen und Augsburger können sich diese zweite Auffrischungsimpfung ab sofort im Impfzentrum holen. Das teilte die Stadt Augsburg am Donnerstag mit. Die Ständige Impfkommission (Stiko) empfiehlt den zweiten Booster für Menschen ab 70 Jahren, für Bewohner und Betreuer in Pflegeeinrichtungen, für Menschen mit Immunschwäche ab fünf Jahren sowie für Beschäftigte in medizinischen Einrichtungen und Pflegeeinrichtungen (insbesondere bei direktem Kontakt mit Patienten und Bewohnern).

Nach Einschätzung der Stiko soll die zweite Auffrischungsimpfung bei gesundheitlich gefährdeten Personengruppen frühestens drei Monate nach der ersten Auffrischungsimpfung mit einem mRNA-Impfstoff erfolgen. Personal in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen soll die zweite Auffrischungsimpfung frühestens nach sechs Monaten erhalten.

Anmeldung und Termin für zweiten Booster im Internet oder telefonisch

Termine für diese insgesamt vierte Impfung sind bereits freigeschaltet und können entweder über die Homepage der Stadt oder telefonisch unter 0821/78986894 (dienstags bis samstags, 8 bis 16 Uhr) gebucht werden. Gleiches gilt für Terminvereinbarungen zur ersten, zweiten und dritten Impfung. Parallel dazu sind auch weiterhin Impfungen ohne Termin möglich - an der Uni (Universitätsstraße 16), an der Hochschule (Brunnenlechgäßchen 16) sowie im Rahmen von nicht-städtischen Angeboten im Spectrum Club (Ulmerstr. 234 a) sowie im HNO-Zentrum am Schlössle (Neuburger Str. 40). Nähere Informationen dazu gibt es unter www.augsburg.de/impfen.