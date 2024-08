Stadt Augsburg denkt über Lockerung des Badeverbots an Kanälen nach

50 Euro Strafe für ein unerlaubtes Bad im Schäfflerbach in Augsburg - so schilderte eine Frau diese Woche ihren Ärger mit dem städtischen Ordnungsdienst. Die Berichterstattung lässt die Wellen hochschlagen, weshalb die Stadt Augsburg sich nun genauer zu Badeverboten in städtischen Kanälen und möglichen Strafen äußert. Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) betont in diesem Zusammenhang, dass Ordnungskräfte keine Jagd auf Schwimmer in Kanälen machen und dies auch in der Vergangenheit nicht getan hätten: „Eine Streife entlang der Kanäle machen wir nicht, das geht auch nicht mit Blick auf die Kapazitäten.“ Pintsch räumt gegenüber unserer Redaktion ein, dass Badeverbote häufig nicht erkennbar seien, weil Schilder an den Kanälen fehlten. Womöglich gebe es auch zu viele solcher Verbote in Augsburg. Die Stadt will deshalb prüfen, wo Lockerungen denkbar sind.

