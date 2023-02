Die Stadt entzieht der Kita Lotta & Levi die Betriebserlaubnis

Plus Rund 50 Kinder brauchen einen neuen Betreuungsplatz: Augsburg entzieht der Kita Lotta & Levi die Betriebserlaubnis. Die Trägerin geht gerichtlich gegen den Bescheid vor.

Paukenschlag in der Augsburger Kita-Landschaft: Der privaten Kinderkrippe und Kita Lotta & Levi wurde die Betriebserlaubnis entzogen. Durch diesen Schritt haben Eltern von einem auf den anderen Tag einen Betreuungsplatz für ihr Kind verloren. Die Stadt stellt den Augsburger Kindern Plätze in anderen städtischen Kitas zur Verfügung, versichert Bildungsbürgermeisterin Martina Wild (Grüne). Über die Hintergründe gibt es allerdings vorerst keine Stellungnahme, da es zu einer juristischen Auseinandersetzung kommt: Kita-Trägerin Julia Gergely hat den Rechtsweg beschritten. Sie findet den Vorgang "nicht nachvollziehbar".